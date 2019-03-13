У зоні ЧАЕС припинено рибний промисел, який покривали єгері і поліція



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Під час розслідування у браконьєрів вилучено незаконно виловлену рибу

Виявлено та вилучено чорнові записи, знаряддя масового вилову риби, зброю та рибу

Прокуратурою Київської області припинено «незаконний бізнес» на території зони відчуження Чорнобильської АЕС.

Прокуратурою Київської області за оперативного супроводження Служби безпеки України та Нацполіції здійснюється процесуальне керівництво у двох кримінальних провадженнях за фактами вимагання неправомірної вигоди службовими особами місцевого відділу поліції, а також за фактами незаконного зайняття рибним добувним промислом способом масового знищення риби, на території зони відчуження Чорнобильської АЕС за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 249 КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«За шість місяців наполегливої роботи, шляхом проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій вдалося здобути докази причетності до протиправної діяльності єгерів Чорнобильського радіаційного-екологічного біосферного заповідника, ряду осіб, які за сприяння працівників місцевої поліції, у тому числі керівного складу, неправомірно потрапили до зони відчуження і безпосередньо здійснювали вилов риби», - повідомили у прокуратурі.

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС забороняється здійснення діяльності з метою одержання товарної продукції без спеціального дозволу, перебування осіб без дозволу, вивезення за межі зони продукції без дозволу та без дозиметричного контролю радіоактивного забруднення, а також рибальство.

Однак, під час розслідування в межах кримінальних проваджень у браконьєрів вилучено понад 700 кг риби, яку виловлено на території зони відчуження Чорнобильської АЕС, близько кілометра сіток.

12 березня проведено шість обшуків, у тому числі, у службових кабінетах керівників відділу поліції, Державному агентстві України з управління зоною відчуження у місті Чорнобиль, контрольно-пропускному пункті «Дитятко», а також Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Виявлено та вилучено чорнові записи, знаряддя масового вилову риби, зброю та рибу.

На даний час, прокуратурою готуються підозри особам, які здійснювали незаконний вилов риби, а також єгерям та працівникам місцевої поліції, які покривали таку протиправну діяльність.