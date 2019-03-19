На Київщині з 29 березня заборонено вилов риби



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Дозволяється любительське та спортивне рибальство до 3 кг риби на одну особу

З метою охорони, збереження та створення сприятливих умов для природного відтворення водних біоресурсів з 29 березня 2019 року встановлюється нерестова весняно-літня заборона. Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль.

Зазначається, що тривалість заборони відрізняється залежно від водойми.

«Так, у всіх водосховищах і озерах з затоками, протоками заборона триває по 6 червня (включно), у всіх річках та їх кореневих водах - по 17 травня, у новостворених водних об’єктах, а також у придатковій системі річок та інших водних об’єктах - по 26 червня», - йдеться в повідомленні.

У цей період забороняється пересування плавзасобів (човнів), промислове рибальство, здійснення підводного полювання, проведення днопоглиблювальних, вибухових та інших видів робіт, добування будівельних матеріалів у місцях масового нересту водних біоресурсів.

Дозволяється любительське та спортивне рибальство до 3 кг риби на одну особу, однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях.

З місцями нерестовищ та з переліком місць, визначених для любительського та спортивного рибальства у період весняно-літньої заборони можна ознайомитись тут.

«Просимо громадян, небайдужих рибалок, активістів та інші громадські спілки долучатися до охорони водних біоресурсів та допомагати в спільній справі задля збереження та відтворення водних біоресурсів на Київщині», - закликав начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.