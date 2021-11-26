На другому році дистанційного навчання вчителі Київщини отримають від влади ноутбуки

На закупівлю ноутбуків із державного та обласного бюджетів витрачено понад 63 млн грн

До кінця 2021 року школи з 65 громад Київської області отримають нову техніку. Планується доставка 3395 ноутбуків до 231 закладу освіти. Про це повідомив очільник Київської обласної державної дміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Розвиток цифрового освітнього середовища, застосування нових методів і засобів навчання – це важливі й актуальні завдання, над якими ми працюємо. Тож переконаний, що забезпечення педагогів новими ноутбуками тільки позитивно вплине на організацію освітнього процесу. Особливо це актуально та важливо зараз, коли наші педагоги та учні часто змушені працювати в дистанційному режимі», – сказав Володін.

На закупівлю ноутбуків спрямували 53,8 млн грн із державного бюджету та ще 10 млн грн – із обласного.

Як відомо, вже другий рік триває пандемія Covid-19, що суттєво вплинуло на освітній процес в Україні. Під час посилення карантинних обмежень школи переходять на дистанційне навчання.

На початку цьогорічного осіннього спалаху коронавірусної інфекції у багатьох батьків жевріла надія, що вже цього року школярі, принаймні 1–4 класів, отримуватимуть освіту за партами. Підстави так сподіватися давала постанова Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236. Вона передбачала: навіть у «червоній» зоні учні 1–4 класів не йтимуть на дистанційне навчання, якою б не була епідемічна ситуація. Крім того, у школах, де вакциновано 100% педколективу, учні 5–11 класів теж мали б продовжити навчання в очному режимі.

Однак після розширення «червоної» зони низка обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили: через ріст захворюваності на коронавірус на дистанційне навчання мають перейти всі школярі – від першачків до учнів випускних класів.

Багато шкіл і вчителів не готові до роботи онлайн під час карантинів. Однією з причин, зокрема, є відсутність належних технічних засобів для дистанційного навчання.