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    Думки вголос

    Вчительку звільнили, бо захищала дітей від побиття

    • Павло Сушко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
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    Ось така&nbsp;&laquo;винагорода&raquo; чекала на молоду дівчину, яка вирішила захистити дитину - Вчительку звільнили, бо захищала дітей від побиття
    Ось така «винагорода» чекала на молоду дівчину, яка вирішила захистити дитину
    фото: Павло Сушко/Facebook

    Директор розцінив її вчинок – «аморальним»

    Пам’ятаєте той кричущий випадок, що стався в інклюзивному класі Київської школи #58? Коли вчителька підняла руку на учня з розладами аутистичного спектру.

    Молода асистентка вчителя не приховала цей кричущий факт.

    Відзняла на відео і показала мамі. Їй ніхто не вірив, що так може бути.

    Директор прийняв рішення звільнити її «за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи» відповідно до п. 3 статті 41 КЗпП України.

    Замість того, щоб розібратися з причинами агресії вчителя до учня і належно відреагувати на викритий кричущий факт проти дитини, керівник закладу покарав асистента вчителя, яка не приховала цю неприпустиму ситуацію.

    До всього директор розцінив її вчинок – «аморальним».

    Прикро, що цим рішенням, в найгірших практиках диктатури, асистенту вчителя влаштували «показову розправу» і осуд. Щоб у інших педагогів навіть думки не виникло в подібних випадках розголошувати ці ганебні факти агресії до дітей.

    Піднімали це питання на одному із засідань нашої ТСК. В результаті розголосу, директор відмінив це рішення – звільнення за статтею.

    Натомість, замінив його на звільнення за власним бажанням.

    Дякую, очільниці департаменту освіти та науки Києва Олені Фіданян, що відреагувала на наше звернння. Втрутилася в ситуацію, розібралася і сприяла справедливому вирішенню.

    Фахівці, які працюють з дітьми з ООП на вагу золота. А цей несправедливий випадок міг перекреслити кар’єру майбутньому вчителю.

    P.S. Асистентка продовжила свою роботу в іншому місці. В такому колективі не хоче більше працювати.

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    Джерело: блог Павла Сушко

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    Теги: школа скандал звільнення
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    Вчительку звільнили, бо захищала дітей від побиття