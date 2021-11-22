У Києві не всі школи відкрилися для очного навчання

Дві столичні школи не відкрилися через проблеми з теплом

На дистанційному навчанні залишаються учні двох шкіл у Солом’янському районі

22 листопада 423 столичні школи відкрилися для очного навчання. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Це стало можливим завдяки реальному зниженню захворюваності серед дітей. Крім того, ситуація у столиці стабілізувалася загалом – зменшується кількість важкохворих із показанням до госпіталізації, а також вивільняються місця в лікарнях із підключенням до кисню. Відповідно до постанови Кабінету міністрів невакциновані вчителі нині відсторонені від роботи (а це 0,1% від всього викладацького складу), тож на робочих місцях знаходяться лише вакциновані працівники освіти», – розповів Мондриївський.

Також він зазначив, що заклади середньої освіти провели низку робіт для повернення школярів за парти, зокрема, проведено заходи з дезінфекції та перевірено системи опалення.

«Ми ефективно підготували школи до роботи в умовах карантину та закупили все необхідне для дезінфекції. Також якісно спрацювали і технічні служби, які готували школи до опалювального сезону. Станом на 22 листопада не змогли відкритися лише дві школи в Солом’янському районі через проблеми з теплом: у першій сталась аварія на трубопроводі, а в другій, приміщення якої перебуває на балансі Міністерства освіти, з незрозумілих причин так і не ввімкнули опалення», – підкреслив Мондриївський.

Заступник голови КМДА зауважив, що школярі підуть на зимові канікули вчасно і подовження канікул не буде.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

За минулу добу, 21 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 358 осіб, померли від недуги 32 людини.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні покращується, і столиця вже незабаром може вийти з «червоної» епідемічної зони.

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