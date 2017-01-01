На Івано-Франківщині зрубали 100-річну ялинку, яка вирушить до Києва

Дерево має висоту 28 метрів

У суботу, 2 грудня, в Богородчанському районі Івано-Франківської області зрубали білу ялицю, яка вже 3 грудня має прибути до Києва для установки на Софійській площі. Про це повідомляє видання «Дзеркало Коломиї». Столітня біла ялиця має висоту 28 метрів. Працівники відзначають, що ялинка потрапляла під планову вирубку. Ялинку рубали



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Скріншот з відео Ялинку привезуть до Києва 3 грудня

Дерево має висоту 28 метрів

У суботу, 2 грудня, в Богородчанському районі Івано-Франківської області зрубали білу ялицю, яка вже 3 грудня має прибути до Києва для установки на Софійській площі.

Про це повідомляє видання «Дзеркало Коломиї».

Столітня біла ялиця має висоту 28 метрів. Працівники відзначають, що ялинка потрапляла під планову вирубку.

Ялинку рубали 12 людей.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, ялинка буде на в'їзді до Києва 3 грудня о 10:00-10:30. Її встановлять на Софіївській площі.

Раніше стало відомо, ялинку привезуть з Івано-Франківської області та прикрасять 3,6 кілометрами гірлянд.

Для створення дизайну ялинки обрано гірлянди нового зразка Neo Neon. Колір ялинки щодня змінюватиметься, а у новорічну ніч вона засвітиться всіма кольорами. Для декору святкового дерева будуть використані „холодні фонтани“ — креативні вироби з ілюмінації. Дерево прикрашатимуть тисячі ліхтарів різної форми, іграшки вперше підсвічуватимуться.

За ялинкою буде створена спеціальна інсталяція – «зоряне небо», на яке витратять 33 кілометри гірлянд.

Урочисте засвічення вогнів головного новорічного символу заплановане на 19 грудня — у День святого Миколая.