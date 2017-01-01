Стало відомо, якою буде головна ялинка країни

На свято Миколая 19 грудня заплановане офіційне відкриття головної ялинки України

Головна ялинка України буде заввишки 30 м, її прикрасять метровими ліхтарями, що триматимуться на канатах. Фото: stb Новий рік у центрі Києва цьогоріч буде «неоновим». Так назвали свято організатори. 1 тис. іграшок і 3,6 км гірлянд будуть кожного дня світитися іншими кольорами. Прикраси вартують 2,7 млн грн, їх купили за кошти



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На свято Миколая 19 грудня заплановане офіційне відкриття головної ялинки України

Головна ялинка України буде заввишки 30 м, її прикрасять метровими ліхтарями, що триматимуться на канатах. Фото: stb

Новий рік у центрі Києва цьогоріч буде «неоновим». Так назвали свято організатори.

1 тис. іграшок і 3,6 км гірлянд будуть кожного дня світитися іншими кольорами. Прикраси вартують 2,7 млн грн, їх купили за кошти меценатів. На свято планують витратити 27 млн грн – це 9,5 тис. мінімальних зарплат українців.

Дерево підібрали на Івано-Франківщині. Встановити головний атрибут зимових свят планують біля Софії Київської, однак не настільки близько до храму, як це було востаннє. Ялинку декоруватимуть майже два тижні.

На сайті Київради з'явилася петиція з проханням зберегти 100-річну ялинку, а замість неї встановити в центрі столиці штучну. Організаторів такі пропозиції дивують, адже штучна аналогічної висоти дорожча і коштуватиме приблизно 5 млн грн.

На свято Миколая 19 грудня заплановане офіційне відкриття головної ялинки України.

Під час новорічних свят відбудеться фестиваль ілюмінації. Всього встановлять 37 світлових скульптур у парку поблизу Володимирського проїзду.