Стало відомо, якою буде головна ялинка країни
- Сьогодні, 09:44
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На свято Миколая 19 грудня заплановане офіційне відкриття головної ялинки України
Головна ялинка України буде заввишки 30 м, її прикрасять метровими ліхтарями, що триматимуться на канатах. Фото: stb
Новий рік у центрі Києва цьогоріч буде «неоновим». Так назвали свято організатори.
1 тис. іграшок і 3,6 км гірлянд будуть кожного дня світитися іншими кольорами. Прикраси вартують 2,7 млн грн, їх купили за кошти меценатів. На свято планують витратити 27 млн грн – це 9,5 тис. мінімальних зарплат українців.
Дерево підібрали на Івано-Франківщині. Встановити головний атрибут зимових свят планують біля Софії Київської, однак не настільки близько до храму, як це було востаннє. Ялинку декоруватимуть майже два тижні.
На сайті Київради з'явилася петиція з проханням зберегти 100-річну ялинку, а замість неї встановити в центрі столиці штучну. Організаторів такі пропозиції дивують, адже штучна аналогічної висоти дорожча і коштуватиме приблизно 5 млн грн.
На свято Миколая 19 грудня заплановане офіційне відкриття головної ялинки України.
Під час новорічних свят відбудеться фестиваль ілюмінації. Всього встановлять 37 світлових скульптур у парку поблизу Володимирського проїзду.