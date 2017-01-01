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    У неділю до Києва привезуть головну ялинку країни

    Ялинку привезуть з Івано-Франківської області
    У неділю 3 грудня на Софійську площу Києва привезуть головну ялинку країни. Про це розповіла представник проекту Folk Ukraine Тетяна Шелудченко. [READ_MORE] «За попередньою інформацією, ялинка буде на в'їзді до Києва завтра (3 грудня - ред.) о 10:00-10:30. Її будуть завозити на Софійську площу», - розповіла вона. Як відомо,
    • Сьогодні, 16:42
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    Ялинку привезуть з Івано-Франківської області

    У неділю 3 грудня на Софійську площу Києва привезуть головну ялинку країни. Про це розповіла представник проекту Folk Ukraine Тетяна Шелудченко.

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    «За попередньою інформацією, ялинка буде на в'їзді до Києва завтра (3 грудня - ред.) о 10:00-10:30. Її будуть завозити на Софійську площу», - розповіла вона.

    Як відомо, ялинку привезуть з Івано-Франківської області та прикрасять 3,6 кілометрами гірлянд.

    Для створення дизайну ялинки обрано гірлянди нового зразка Neo Neon. Колір ялинки щодня змінюватиметься, а у новорічну ніч вона засвітиться всіма кольорами. Для декору святкового дерева будуть використані „холодні фонтани“ — креативні вироби з ілюмінації. Дерево прикрашатимуть тисячі ліхтарів різної форми, іграшки вперше підсвічуватимуться.

    За ялинкою буде створена спеціальна інсталяція – «зоряне небо», на яке витратять 33 кілометри гірлянд.

    Урочисте засвічення вогнів головного новорічного символу заплановане на 19 грудня — у День святого Миколая.

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