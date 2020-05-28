  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київ насувається негода: аварійні служби міста напоготові

    • Розсилка
    У Києві прогнозуються сильні дощі - На Київ насувається негода: аварійні служби міста напоготові
    У Києві прогнозуються сильні дощі

    Фахівці радять киянам сховатися у приміщенні

    За прогнозом синоптиків, сьогодні, 28 травня, у Києві очікується сильний дощ та посилення швидкості вітру до 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
    • якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Заздалегідь, до початку опадів, техніка гідрослужб КК «Київавтодор» виїде на місця можливого підтоплення. Як зазначили у комунальній корпорації, готові ліквідовувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

    У разі виявлення місць підтоплень звертайтеся до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    прогноз погоди Київ Київавтодор КМДА кияни вітер негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ