На Київ насувається негода: аварійні служби міста напоготові



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У Києві прогнозуються сильні дощі

Фахівці радять киянам сховатися у приміщенні

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 28 травня, у Києві очікується сильний дощ та посилення швидкості вітру до 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Заздалегідь, до початку опадів, техніка гідрослужб КК «Київавтодор» виїде на місця можливого підтоплення. Як зазначили у комунальній корпорації, готові ліквідовувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

У разі виявлення місць підтоплень звертайтеся до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.