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    Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на 28 травня

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    Україну накриють грозові дощі - Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на 28 травня
    Україну накриють грозові дощі

    У четвер, 28 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов

    Найближчим часом погода в Україні зіпсується ще більше. 28 травня до нас прийде циклон, який принесе сильні дощі.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «28 травня вночі у південно-східній частині, вдень у більшості північних, центральних , Одеській та Миколаївській областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)», – йдеться у повідомленні.

    Також по Києву та Київській області вдень 28 травня значний дощ (І рівень небезпечності).

    Згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні до України прийде циклон, який зумовить значні дощі.

    «Дощі супроводжуватимуться грозами та поривчастим, до сильного, північно-східним вітром. Хіба що вдень східна частина України, Приазов'я та Крим втримаються від серйозних дощів, там або місцями невеликі або й без опадів. Температура повітря трохи змилосердиться і підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусів. Проте дощ та сильний вітер дещо знівелюють ці атмосферні теплі здобутки», – повідомила синоптик.

    У Києві в четвер також пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень +16+18 градусів.

    Як повідомлялося, минулого тижня у повітрі Києва середньодобовий вміст забруднювальних домішок дещо знизився, чому сприяли погодні умови (часті дощі, поривчастий вітер).

    Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України з минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.

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