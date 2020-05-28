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    Штормове попередження: на Україну насувається буревій

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    Штормове попередження: на Україну насувається буревій

    У північних областях очікуються грози з сильними поривами вітру до 20 м/с

    Сьогодні, 28 травня, в Україні оголошено штормове попередження. За даними Укргідрометцентру у північних областях очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Синоптики попереджають про погіршення погоди. Зокрема, значні дощі прогнозують вночі у південно-східній частині України, а також у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Крім того, вдень у північних областях очікуються грози, а пориви вітру становитимуть від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності).

    У Києві та Київській області вдень передають сильні дощі (І рівень небезпечності).

    Також синоптики попередили, що Україну накриють грозові дощі

    Згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні до України прийде циклон, який зумовить значні дощі.

    «Дощі супроводжуватимуться грозами та поривчастим, до сильного, північно-східним вітром. Хіба що вдень східна частина України, Приазов'я та Крим втримаються від серйозних дощів, там або місцями невеликі або й без опадів. Температура повітря трохи змилосердиться і підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусів. Проте дощ та сильний вітер дещо знівелюють ці атмосферні теплі здобутки», – повідомила синоптик.

    Як повідомлялося, минулого тижня у повітрі Києва середньодобовий вміст забруднювальних домішок дещо знизився, чому сприяли погодні умови (часті дощі, поривчастий вітер).

    Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України з минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.

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