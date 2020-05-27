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    На Київ суне циклон із грозами і сильним вітром

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    На Київ суне циклон із грозами і сильним вітром

    У столиці та області оголошено перший рівень небезпеки

    У четвер, 28 травня, з Чорного моря в Україну переміститься циклон, який зумовить значні дощі.

    Повною мірою смак циклону відчує Київ. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її прогнозом, у столиці в четвер пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень +16+18 градусів.

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    Укргідрометцентр також попереджає про погіршення погодних умов, повідомляючи, що по Києву та Київській області завтра вдень значний дощ (І рівень небезпеки).

    Як повідомлялося, минулого тижня у повітрі Києва середньодобовий вміст забруднювальних домішок дещо знизився, чому сприяли погодні умови (часті дощі, поривчастий вітер).

    Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України з минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.

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