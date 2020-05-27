Дихайте глибше: дощі та вітер очистили повітря Києва



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Порівняно з попереднім тижнем, у повітрі Києва вміст забруднювальних домішок дещо знизився

З 19 по 25 травня у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень на своїх стаціонарних постах.

Так, зафіксовано перевищення:

завислих речовин (пилу) – у 1,2-1,7 рази на проспекті Перемоги (поблизу метро Святошин) та Бессарабській площі;

діоксиду сірки – у 1,1-1,3 рази на проспектах Перемоги і Оболонському, Бессарабській площі, вулицях Олександра Довженка, Семена Скляренка;

діоксиду азоту – у 4,5-4,8 рази на вулицях Інженера Бородіна, Семена Скляренка, Бессарабській площі; у 3,5-3,6 рази – на проспектах Перемоги і Оболонському; у 2,0-2,9 рази – на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду – у 2,1-2,3 рази – на вулиці Семена Скляренка, проспекті Перемоги, Бессарабській площі; у 1,6-1,9 рази – на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

Всього на 13 стаціонарних постах обсерваторії, що працюють під час карантину, з 19 по 25 травня було відібрано та проаналізовано 1182 проби повітря.

«Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста середньодобовий вміст забруднювальних домішок дещо знизився, чому сприяли погодні умови (часті дощі, поривчастий вітер)», - зазначили в обсерваторії.

Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, додали фахівці.

Як повідомлялося, відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України з минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.