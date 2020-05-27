  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дихайте глибше: дощі та вітер очистили повітря Києва

    • Розсилка
    Дихайте глибше: дощі та вітер очистили повітря Києва

    Порівняно з попереднім тижнем, у повітрі Києва вміст забруднювальних домішок дещо знизився

    З 19 по 25 травня у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень на своїх стаціонарних постах.

    Так, зафіксовано перевищення:

    • завислих речовин (пилу) – у 1,2-1,7 рази на проспекті Перемоги (поблизу метро Святошин) та Бессарабській площі;
    • діоксиду сірки – у 1,1-1,3 рази на  проспектах Перемоги і Оболонському, Бессарабській площі, вулицях Олександра Довженка, Семена Скляренка;
    • діоксиду азоту – у 4,5-4,8 рази на вулицях Інженера Бородіна, Семена Скляренка, Бессарабській площі;  у 3,5-3,6 рази – на проспектах Перемоги і Оболонському; у 2,0-2,9 рази – на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;
    • формальдегіду – у 2,1-2,3 рази – на вулиці Семена Скляренка, проспекті Перемоги, Бессарабській площі; у 1,6-1,9 рази – на інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

    Всього на 13 стаціонарних постах обсерваторії, що працюють під час карантину, з 19 по 25 травня було відібрано та проаналізовано 1182 проби повітря.

    «Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі міста середньодобовий вміст забруднювальних домішок дещо знизився, чому сприяли погодні умови (часті дощі, поривчастий вітер)», - зазначили в обсерваторії.

    Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, додали фахівці. 

    Як повідомлялося, відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України з минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.

    Читайте також:

    екологія Київ повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ