Дощі припинили посуху в Україні, - Гідрометцентр



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Загрози перезволоження теж немає, оскільки незабаром підніметься температура повітря і волога швидко випарується

Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України з минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Дощі призупинили посуху в Україні на більшості площ, навіть на півдні є деяке пом'якшення під ранніми хлібами - озимими, ранніми яровими... Це дуже важливо для врожаю, оскільки зараз рослини найбільше потребують вологи. Сподіваюся, що перезволоження не буде, але його не було в Україні давним-давно», - сказала вона.

Адаменко наголосила, що загрози перезволоження немає, оскільки незабаром підніметься температура повітря і волога швидко випарується.

Вона прогнозує, що на початку червня буде спостерігатися підвищення температури, і орієнтовно 10 червня вона встановиться на рівні +30 градусів на півдні і +24 ... +28 градусів на решті території країни.

Зазначається, що періодично будуть проходити невеликі дощі, але проливних вже не буде, оскільки це було пов'язано з висотним циклоном.

Наразі низькі температури повітря уповільнюють ріст і розвиток теплолюбних культур (кукурудзи, соняшнику, сої), але вони не позначаться на врожайності.

Адаменко зазначила, що такі низькі травневі температури фіксуються вперше з 1980 року.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що реалістичний прогноз передбачає урожай зернових культур на рівні 65-68 млн тонн у 2020 році, що на 9,5-13,4% менше 2019 року.

Як повідомлялося, за тиждень до літа у Карпатах намело майже пів метра снігу. На горі Піп Іван товщина снігового покриву становить 10-15 см, місцями снігові замети досягають 30-40 см.



