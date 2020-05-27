Сьогодні по всій території України очікуються дощі з грозами



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Дощова погода не відступає

Дощі, що супроводжуються грозами, йтимуть весь тиждень майже по всій Україні

В Україні у середу, 27 травня, синоптики прогнозують дощі, місцями з грозами, середня температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Дощі, вдень місцями з грозами, лише вночі у південних та східних областях без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°, у південно-східній частині місцями 20-23°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 15-17°.

Раніше повідомлялося, що цього тижня Україну накриють грозові дощі. Легке потепління очікується з четверга, а дощі, що супроводжуються грозами, йтимуть весь тиждень майже по всій Україні.

Також повідомлялося, що Карпати засипало товстим шаром снігу. На горі Піп Іван товщина снігового покриву становить 10-15 см, місцями снігові замети досягають 30-40 см.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у червні.