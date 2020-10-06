На Київ сунуть сильні дощі: дорожники готуються до підтоплень



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У середу в Києві очікується дощова погода

Ліквідовувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту

У середу, 7 жовтня, у Києві очікується значний дощ (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Через сильні опади у столиці не виключені підтоплення. На місцях можливих підтоплень чергуватиме спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор». 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів готові ліквідовувати наслідки негоди.

У разі, якщо сильний дощ застав на вулиці, фахівці радять:

за можливості оминати великі дерева,

не паркувати поруч із деревами автотранспорт – гілки можуть становити велику небезпеку.

«Якщо під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування», - радять фахівці.

У разі виявлення місць підтоплень КК «Київавтодор» закликає звертатися до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

Раніше синопткиня Наталка Діденко повідомила, що у Києві середа обіцяє бути дощовою, із рвучким вітром. Вдень ще буде порівняно тепло, до +18°C, +19°C.