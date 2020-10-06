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    На Закарпатті сильна злива перетворила одне з міст на Венецію

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    Гроза пройшла в два етапи. Спочатку одна припинилася, а через годину почалася друга - На Закарпатті сильна злива перетворила одне з міст на Венецію
    Гроза пройшла в два етапи. Спочатку одна припинилася, а через годину почалася друга

    Буревій також поламав дерева та пошкодив лінію електропередачі у Хусті, тому половина міста залишилася без світла.

    У Закарпатській області потужні зливи затопили місто Хуст.

    Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, населений пункт став нагадувати італійське місто Венецію.

    «Вулиці Хуста виявилися повністю у воді, а автомобілі плавали немов човни», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, жителька Хуста Стефа Пикилюк показала на Facebook, що було після дощу на вулицях міста.

    Також місцеві ЗМІ інформують, що справжня буря поламала дерева у Хусті, а також пошкодила лінію електропередачі, тому половина міста залишилася без світла.

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    На Закарпатті сильна злива перетворила одне з міст на Венецію
    На Закарпатті сильна злива перетворила одне з міст на Венецію
    На Закарпатті сильна злива перетворила одне з міст на Венецію

    «Здавалося, що це – кінець світу. Гриміло так, що нічне небо ставало білим, як вдень. Гроза пройшла в два етапи. Спочатку одна припинилася, а через годину почалася друга», – написало видання «Закарпатпост».

    Також журналісти написали про град, що був розміром з волоський горіх.

    Як повідомлялося, вчора, 5 жовтня потужна злива наробила лиха в Івано-Франківську.

    Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, в Україні очікується погіршення погодних умов.

    Крім того, 6 жовтня дощі спостерігатимуться у західних областях, а температура повітря в Україні вдень коливатиметься від +18 до +22.

    Закарпаття вода негода дощ
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