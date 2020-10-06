На Закарпатті сильна злива перетворила одне з міст на Венецію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гроза пройшла в два етапи. Спочатку одна припинилася, а через годину почалася друга

Буревій також поламав дерева та пошкодив лінію електропередачі у Хусті, тому половина міста залишилася без світла.

У Закарпатській області потужні зливи затопили місто Хуст.

Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, населений пункт став нагадувати італійське місто Венецію.

«Вулиці Хуста виявилися повністю у воді, а автомобілі плавали немов човни», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, жителька Хуста Стефа Пикилюк показала на Facebook, що було після дощу на вулицях міста.

Також місцеві ЗМІ інформують, що справжня буря поламала дерева у Хусті, а також пошкодила лінію електропередачі, тому половина міста залишилася без світла.

«Здавалося, що це – кінець світу. Гриміло так, що нічне небо ставало білим, як вдень. Гроза пройшла в два етапи. Спочатку одна припинилася, а через годину почалася друга», – написало видання «Закарпатпост».

Також журналісти написали про град, що був розміром з волоський горіх.

Як повідомлялося, вчора, 5 жовтня потужна злива наробила лиха в Івано-Франківську.

Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, в Україні очікується погіршення погодних умов.

Крім того, 6 жовтня дощі спостерігатимуться у західних областях, а температура повітря в Україні вдень коливатиметься від +18 до +22.