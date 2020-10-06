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    Синоптик попередила про дощі та поривчастий вітер у середу

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    Синоптик попередила про дощі та поривчастий вітер у середу

    У Києві середа обіцяє бути дощовою, із рвучким вітром

    Вночі температура повітря в Україні прогріється від +7°C до +17°C, а вдень подекуди сягатиме +25°C.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «Завтра, 7-го жовтня, у більшості областей пройдуть періодичні дощі й навіть можливі грози. На Сході України та на Запоріжжі антициклон руками й ногами упиратиметься - не пустить дощі, тут буде сухо та тепло», - зауважила синоптик.

    Вітер очікується південно-східного напрямку, поривчастий.

    Температура повітря вночі +10°C…+15°C, на Півдні до +17°C , у східних областях +7°C…+10°C.

    Так, протягом дня 7-го жовтня потепліє до +17°C…+23°C, у південній частині очікується +20°C…+25°C.

    За словами Діденко, у Києві середа обіцяє бути дощовою, із рвучким вітром.

    Вдень ще буде порівняно тепло, до +18°C, +19°C.

     

    прогноз погоди повітря вітер дощ Наталка Діденко
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