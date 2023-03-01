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На Київщині 21-річна українка продавала жінок у сексуальне рабство

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині 21-річна українка продавала жінок у сексуальне рабство
скрін з відео

Щомісячний дохід від сексуальної експлуатації однієї дівчини становив понад €15 тисяч

Поліція викрила канал торгівлі людьми на Київщині. Його очолювала 21-річна українка. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

«21-річна організаторка із залученням посібників вербувала та переправляла до іноземних країн жінок віком від 17 до 35 років для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Дівчат відправляли в такі країни як Республіка Литва, ОАЕ та Князівство Монако», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники діяли з 2022 року. Щомісячний дохід від сексуальної експлуатації однієї дівчини становив понад €15 тисяч.

Кількість жертв торгівлі людьми складає понад 10 осіб.

«Працівники управління міграційної поліції завадили зловмисникам переправити через державний кордон 21-річну українку і в останню мить висадили з автобуса на одному з прикордонних пропускних пунктів», – зазначають в поліції.

Поліцейські провели п'ять санкціонованих обшуків та вилучили мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти, чорнові записи та інші речові докази. За фактом торгівлі людьми (ч.2 ст. 149 ККУ) правоохоронці Київщини за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили організаторці про підозру. Максимальний термін покарання – 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні у Києві також викрили осіб, які керували підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан».

Теги: проституція Київщина поліція

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