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У Португалії жертвами сексуального насилля церковників стали понад 4,8 тис. дітей – розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Португалії жертвами сексуального насилля церковників стали понад 4,8 тис. дітей – розслідування
фото ілюстративне

77% людей, які скоювали насилля, були священиками, а серед жертв переважали чоловіки

З 1950 року представники католицької церкви у Португалі вдалися до сексуального насильства щодо щонайменше 4,8 тисячі дітей. У більшості випадків розбещенням займалися священники. Про це повідмоляє Reuters та BBC з посиланням на розслідування незалежної комісії, яку створила Португальська єпископальна конференція.

Розслідувачі зафіксували 564 досвіди людей, які заявили, що стали жертвами жорстокого поводження з боку священиків чи інших церковних чиновників та задокументували випадки, які вказують на щонайменше 4815 жертв сексуального насилля.

Зазначається, що у багатьох випадках показання свідків вказували на те, що інші неповнолітні зазнавали насилля. Через це й жертв значно більше, ніж людей, які надавали свідчення. Проте комісія стверджує, що і це лише верхівка айсберга.

Згідно з розслідуванням, 77% людей, які скоювали насилля, були священиками, а серед жертв переважали чоловіки. Вони ставали жертвами в католицьких школах, церквах, будинках священиків, сповідальнях та інших місцях. Більшість сексуальних домагань були щодо дітей віком 10-14 років, а наймолодшій жертві було лише два роки.

Згодом із заявою має виступити президент Португальської єпископальної конференції та єпископ Лейрії-Фатими Хосе Орнелас. Він сказав, що позачергове засідання конференції обдумає найкращий спосіб забезпечити «справедливість» жертвам.

До прокуратури передали 25 справ. На багато інших не поширюється строк позовної давності.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск погодився криміналізувати сексуальне насилля, змінивши деякі закони Римо-католицької церкви. Це найглибші зміни в кримінальному кодексі за майже 40 років.

До слова, раніше французький науковець заявив, що його зґвалтував священник Московської церкви в Україні

Теги: Португалія зґвалтування священник

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