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Іспанська поліція викрила тютюновий бізнес, який експлуатував українських біженців

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Іспанська поліція викрила тютюновий бізнес, який експлуатував українських біженців
Службовець Цивільної гвардії в Іспанії
фото Getty Images/AFP/J. Sorianio

Українцям було заборонено залишати територію фабрик

Поліція в Іспанії викрила злочинну мережу, яка займалася експлуатацією праці українських біженців на нелегальному виробництві цигарок, а також протизаконно ввозила великі обсяги тютюну. Про це пише DW.

У ході розслідування, в якому у тому числі брав участь Європол, у різних регіонах Іспанії затримано 27 осіб, повідомила Цивільна гвардія у неділю, 22 січня.

Крім того, було конфісковано 10 т тютюнового листя та 3,5 млн пачок цигарок, дорогі автомобілі та коштовності на загальну суму 37,5 млн євро.

Згідно з цією інформацією, люди, які тікали з України, працювали на трьох нелегальних тютюнових фабриках, якими керувала мережа, і проживали у вкрай скрутних умовах у тимчасових притулках. Їм було заборонено залишати території фабрик і вони були змушені працювати багато годин на день.

Фабрики в регіоні Ла-Ріоха на півночі Іспанії, а також у Севільї та Валенсії були оснащені машинами «з передовими технологіями» і могли виготовляти по 540 тисяч пачок цигарок на день. Продукція продавалася у всій Іспанії та інших країнах. Ватажки злочинної мережі проживали в розкішних умовах на морському курорті Марбелья, вони підозрюються у відмиванні грошей у великих розмірах.

Нагадаємо, Польща змінила правила перебування та отримання допомоги для українських біженців. Відтепер отримувати податковий номер необхідно всім без винятку біженцям, вводиться плата за колективне житло, нові електронні документи. Нові умови набудуть чинності із 1 березня.

Тим часом Німеччина встановила чи не найвищі серед усіх країн ЄС виплати для наших громадян, які тікають від війни. Найближчим часом розмір виплат також планують збільшити. 

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Теги: війна росія окупанти біженці Іспанія тютюнові вироби

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