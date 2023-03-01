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Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»
Правоохоронці зупинили діяльність інформаційного каналу ПВК «Редан»
ілюстративне фото

В столиці затримали сестер, які підбурювали підлітків до влаштовування бійок на вулицях міста

У середу, 1 березня, київський телеграм-канал ПВК «Редан» зламали. Усі повідомлення про зустрічі для масованих бійок у столиці зникли. Натомість зʼявились повідомлення від Національної поліції України про небезпеку нового молодіжного руху. Про це повідомляють у виданні «Вечірній Київ».

Що відомо про власниць київського телеграм-каналу ПВК «Редан»

Телеграм-канал субкультури ПВК «Редан» вели дві сестри. З однією з них слідчі провели виховну роботу у відділку. А інша сестра перепросила за організацію цих подій на камеру. Однак поліціянти не оприлюднюють цей запис.

Натомість їхній канал зламали працівники Кіберполіції та опублікували там повідомлення про небезпеку нової субкультури, яка походить з Росії. Усі повідомлення про зустрічі для бійок видалені.

Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан» фото 1

Після того, як канал зламали, від нього відписалася майже вся аудиторія. Проте для тих, хто залишився, правоохоронці написали роз'яснювальне повідомлення.

«Підлітки вже зовсім забули, що відбувається в країні, і якою ціною була дана їм можливість творити такий дурдом на вулицях наших міст. Раджу двом сторонам конфлікту зупинити займатися незрозуміло чим, та перейти назад до своїх рутинних справ», - наголосили у повідомленні.

Що відомо про ПВК «Редан»

Це нещодавно створена субкультура, яка поширилася з Росії. Її походження пов'язують з японським аніме-серіалом «Hunter x Hunter», де бандитське угрупування має назву «Геней Рьодан».

Символами «реданців» є павук і цифра 4. Їхньою головною метою є захист тих, хто неформально одягається від футбольних фанатів та «офників» - іншої субкультури, яка представляє «грубу силу».

Назва ПВК «Редан» не має нічого спільного з воєнною тематикою. Проте це заняття є небезпечним для здоров'я та життя підлітків, оскільки має на увазі бійки з іншими субкультурами.

Теги: кияни Редан Київ дитина

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