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    У Києві таксі влетіло у вантажівку (відео)

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    Від удару автівку розвернуло поперек смуги - У Києві таксі влетіло у вантажівку (відео)
    Від удару автівку розвернуло поперек смуги
    Фото: скріншот із відео

    Таксист відволікся від дороги

    На проспекті Леся Курбаса в напрямку Кільцевої дороги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: таксист відволікся та влетів у вантажівку. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Водій автомобіля Volkswagen служби таксі Uber розповів, що їхав після роботи додому. На якусь мить відволікся на навігатор та влетів у вантажівку Iveco, яка стояла у правій крайній смузі з увімкненими аварійними сигналами.

    Від удару легковик розвернуло поперек дороги.

    Водій каже, що був пристебнутий та спрацювали подушки безпеки.

    У ДТП обійшлося без травмованих.

    На місці працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини автопригоди.

    Як повідомлялося, 30 вересня на 176 кілометрі траси Київ-Одеса (між Уманню та Жашковом) сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Honda Аccord перевищив швидкість, не впорався з керуванням і в’їхав ззаду у вантажівку.

    Теги: таксі ДТП Київ вантажівки водій Uber
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    У Києві таксі влетіло у вантажівку (відео)