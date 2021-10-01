У Києві таксі влетіло у вантажівку (відео)

Таксист відволікся від дороги

На проспекті Леся Курбаса в напрямку Кільцевої дороги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: таксист відволікся та влетів у вантажівку. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Водій автомобіля Volkswagen служби таксі Uber розповів, що їхав після роботи додому. На якусь мить відволікся на навігатор та влетів у вантажівку Iveco, яка стояла у правій крайній смузі з увімкненими аварійними сигналами.

Від удару легковик розвернуло поперек дороги.

Водій каже, що був пристебнутий та спрацювали подушки безпеки.

У ДТП обійшлося без травмованих.

На місці працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини автопригоди.

Як повідомлялося, 30 вересня на 176 кілометрі траси Київ-Одеса (між Уманню та Жашковом) сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Honda Аccord перевищив швидкість, не впорався з керуванням і в’їхав ззаду у вантажівку.