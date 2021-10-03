Популярний український актор потрапив в ДТП у Києві (відео)

В автопригоду потрапили 3 автомобілі

У ніч на 3 жовтня в ДТП у Києві потрапив український актор Михайло Жонін, добре відомий багатьом за гру у фільмі «Пес», про це повідомляють у Facebook ГО «Автопатруль Майдан».

Аварія сталася у Дніпровському районі. Відомо, що в автопригоду потрапили 3 автомобілі: Volkswagen,Mercedes та Subaru. Як зазначають, водій Volkswagen не впорався з кермуванням та зачепив припарковані 2 автівки.

З’ясувалося, що одним із пасажирів Volkswagen виявився український актор Михайло Жонін. В результаті ДТП ніхто з її учасників не постраждав.

На місці працювала патрульна поліція Дніпровського району.

Михайло Жонін – український актор, у 2002 році вперше з'явився на екрані в серіалі «Лялька». Після цього знявся в історичній мелодрамі «Роксолана». Найчастіше Михайло Жонін знімається в кримінальних і детективних серіалах. Глядачі звикли бачити в його особі або правоохоронців, або кримінальників. Доводилося йому грати і комедійних персонажів – наприклад, у фільмі «Один за всіх». У 2007 році Михайло Жонін вперше знявся у військовому проекті – це була 4-серійна драма «Мисливці за караванами». Також він зіграв у таких стрічках як "Єфросинія", "Доярка з Хацапетівки", "Роксолана", "Повернення Мухтара" та інших.

До слова, 27 вересня на Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини. 32-річний водій «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням та зіткнувся з опорою моста