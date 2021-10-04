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    Серйозна ДТП під Києвом: автівку відкинуло на зупинку з людьми (фото)

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    ДТП сталася на перехресті - Серйозна ДТП під Києвом: автівку відкинуло на зупинку з людьми (фото)
    ДТП сталася на перехресті
    Фото: Нацполіція

    У результаті ДТП постраждала жінка, що перебувала на зупинці

    У неділю, 3 жовтня, у місті Бровари сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen EOS на перехресті здійснював поворот ліворуч та не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz Sprinter. Від удару автомобіль Volkswagen EOS відкинуло в зупинку громадського транспорту.

    Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка, яка перебувала на зупинці.

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    Серйозна ДТП під Києвом: автівку відкинуло на зупинку з людьми (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: автівку відкинуло на зупинку з людьми (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: автівку відкинуло на зупинку з людьми (фото)
    Фото: Нацполіція

    На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції та медики.

    Обставини ДТП з’ясовують слідчі Броварського районного управління поліції та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

    Як повідомлялося, у ніч на 3 жовтня в ДТП у Києві потрапив український актор Михайло Жонін.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    Серйозна ДТП під Києвом: автівку відкинуло на зупинку з людьми (фото)