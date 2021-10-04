Серйозна ДТП під Києвом: автівку відкинуло на зупинку з людьми (фото)
У результаті ДТП постраждала жінка, що перебувала на зупинці
У неділю, 3 жовтня, у місті Бровари сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen EOS на перехресті здійснював поворот ліворуч та не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz Sprinter. Від удару автомобіль Volkswagen EOS відкинуло в зупинку громадського транспорту.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка, яка перебувала на зупинці.
На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції та медики.
Обставини ДТП з’ясовують слідчі Броварського районного управління поліції та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Як повідомлялося, у ніч на 3 жовтня в ДТП у Києві потрапив український актор Михайло Жонін.