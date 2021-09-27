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    На Київщині автомобіль збив жінку з онуком (фото)

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    Жінку та дитину забрала швидка допомога до лікарні - На Київщині автомобіль збив жінку з онуком (фото)
    Жінку та дитину забрала швидка допомога до лікарні
    Фото: Нацполіція

    Бабуся з хлопчиком переходили дорогу пішохідним переходом, коли на них здійснив наїзд автомобіль

    У понеділок, 27 вересня, вранці в селищі Велика Димерка Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередньою інформацією, 63-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу з 10-річним онуком і на них здійснив наїзд автомобіль Daewoo Lanos.

    Жінку та дитину доставлено до місцевої лікарні.

    Автомобіль, яким керував 29-річний місцевий житель, вилучений як речовий доказ та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

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    На Київщині автомобіль збив жінку з онуком (фото)
    На Київщині автомобіль збив жінку з онуком (фото)
    На Київщині автомобіль збив жінку з онуком (фото)

    За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

    Слідчі поліції Броварщини з'ясовують обставини скоєної ДТП.

    Як повідомлялося, на Столичному шосе в Києві позашляховик Range Rover злетів із крутого повороту на зелену зону та врізався в купу шин. Після цього автомобіль зніс огорожу паркувального майданчика, зачепив дві припаркованих машини та перекинувся на дах.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київщина автомобіль розслідування
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    На Київщині автомобіль збив жінку з онуком (фото)