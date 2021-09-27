На Київщині автомобіль збив жінку з онуком (фото)

Жінку та дитину забрала швидка допомога до лікарні

Бабуся з хлопчиком переходили дорогу пішохідним переходом, коли на них здійснив наїзд автомобіль

У понеділок, 27 вересня, вранці в селищі Велика Димерка Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, 63-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу з 10-річним онуком і на них здійснив наїзд автомобіль Daewoo Lanos.

Жінку та дитину доставлено до місцевої лікарні.

Автомобіль, яким керував 29-річний місцевий житель, вилучений як речовий доказ та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Слідчі поліції Броварщини з'ясовують обставини скоєної ДТП.

Як повідомлялося, на Столичному шосе в Києві позашляховик Range Rover злетів із крутого повороту на зелену зону та врізався в купу шин. Після цього автомобіль зніс огорожу паркувального майданчика, зачепив дві припаркованих машини та перекинувся на дах.