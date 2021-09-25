У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто: є травмовані
В результаті ДТП постраждав пасажир з Ford Transit, двоє поліцейських та чоловік зі Skoda
На Брест-Литовському шосе мікроавтобус зіштовхнувся з патрульним авто та травмував двох поліцейських
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
На в'їзді до Києва, на Брест-Литовському шосе сталася ДТП за участю поліцейських.
Повідомляється, що патрульні поліцейські на Toyota Corolla зупинили автомобіль Skoda білоруської реєстрації.
В той момент коли патрульний виходив з машини в зад поліцейської Toyota Corolla врізався мікроавтобус Ford Transit. Від удару копа відкинуло від машини і авто продовжило рух і врізалося в Skoda, що стояла попереду.
В результаті ДТП постраждав пасажир з Ford Transit, двоє поліцейських та чоловік зі Skoda. Постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Свідки кажуть, що водій Ford знаходився у стані алкогольного сп’яніння, так це чи ні має встановити експертиза.
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