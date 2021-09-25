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    У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто: є травмовані

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    У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто та травмував поліціянтів - У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто: є травмовані
    У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто та травмував поліціянтів
    Фото: Вартові.Еспресо

    В результаті ДТП постраждав пасажир з Ford Transit, двоє поліцейських та чоловік зі Skoda

    На Брест-Литовському шосе мікроавтобус зіштовхнувся з патрульним авто та травмував двох поліцейських
    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    На в'їзді до Києва, на Брест-Литовському шосе сталася ДТП за участю поліцейських.

    Повідомляється, що патрульні поліцейські на Toyota Corolla зупинили автомобіль Skoda білоруської реєстрації.

    В той момент коли патрульний виходив з машини в зад поліцейської Toyota Corolla врізався мікроавтобус Ford Transit. Від удару копа відкинуло від машини і авто продовжило рух і врізалося в Skoda, що стояла попереду.

    В результаті ДТП постраждав пасажир з Ford Transit, двоє поліцейських та чоловік зі Skoda. Постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

    Свідки кажуть, що водій Ford знаходився у стані алкогольного сп’яніння, так це чи ні має встановити експертиза.

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    У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто: є травмовані
    У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто: є травмовані
    У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто: є травмовані
    У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто: є травмовані
    У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто: є травмовані
    У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто: є травмовані
    Фото: Вартові.Еспресо

    Нагадаємо, на Одещині неповнолітній кермувальник на джипі розбив шість машин.

    24 вересня на Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій.

    До слова, у Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет.

    Теги: ДТП Київ машини водій автомобіль Toyota Skoda
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    У Києві мікроавтобус протаранив патрульне авто: є травмовані