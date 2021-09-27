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    ДТП на Вінниччині: водій та пасажири авто потрапили до лікарні (фото)

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    Водій та троє пасажирів авто віком 16 та 18 років з переломами та забоями доставлені до хірургічного відділення лікарні - ДТП на Вінниччині: водій та пасажири авто потрапили до лікарні (фото)
    Водій та троє пасажирів авто віком 16 та 18 років з переломами та забоями доставлені до хірургічного відділення лікарні
    Фото: поліція Вінниччини

    За таке правопорушення передбачено до трьох років обмеження волі

    На Вінниччині поблизу села Слобода-Гулівська Барської територіальної громади сталася аварія. На заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Fiat Doblo з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок удару водій і троє його пасажирів госпіталізовані до лікарні. Про це повідомляють у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

    Аварія сталася близько 00:30 год. За попередньою інформацією слідства, 23-річний водій не впорався з керуванням автомобіля, у результаті чого з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

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    ДТП на Вінниччині: водій та пасажири авто потрапили до лікарні (фото)
    ДТП на Вінниччині: водій та пасажири авто потрапили до лікарні (фото)

    Водій та троє його пасажирів віком 16 та 18 років з переломами та забоями доставлені до хірургічного відділення лікарні. Загрози їх життю немає. У водія взято зразки крові для проведення аналізу на стан сп’яніння. Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

    Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено до трьох років обмеження волі.

    Нагадаємо, на Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини.

    24 вересня на Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій.

    До слова, у Польщі автобус з десятками дітей злетів у кювет.

    Теги: ДТП дороги водій автомобіль аварія Вінниччина
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    ДТП на Вінниччині: водій та пасажири авто потрапили до лікарні (фото)