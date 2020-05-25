На Київщині через коронавірус закриті на карантин дві районні лікарні



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Лікарні припинили госпіталізацію

Станом на 25 травня у Київській області припинили госпіталізацію дві центральні районні лікарні.

Про це повідомив під час онлайн-брифінгу виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«На сьогодні в області у зв’язку з виявленням хворих на коронавірус припинили госпіталізацію Бородянська та Миронівська центральні районні лікарні. А прийом реанімаційних хворих - Тетіївська центральна районна лікарня», - розповів він.

Разом з тим, відновила свою роботу Васильківська ЦРЛ, яку закрили раніше з вищеназваних причин.

Нагадаємо, з 26 травня у Київській області буде пом’якшено карантин. В області відновиться робота транспорту, дитячих садочків, готелів, буде дозволено проведення спортивних змагань, релігійних заходів.

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Як повідомлялося, станом на ранок 25 травня у Київській області зафіксовано 1437 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 18 осіб.