На Київщині через коронавірус закриті на карантин дві районні лікарні
Лікарні припинили госпіталізацію
Станом на 25 травня у Київській області припинили госпіталізацію дві центральні районні лікарні.
Про це повідомив під час онлайн-брифінгу виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
«На сьогодні в області у зв’язку з виявленням хворих на коронавірус припинили госпіталізацію Бородянська та Миронівська центральні районні лікарні. А прийом реанімаційних хворих - Тетіївська центральна районна лікарня», - розповів він.
Разом з тим, відновила свою роботу Васильківська ЦРЛ, яку закрили раніше з вищеназваних причин.
Нагадаємо, з 26 травня у Київській області буде пом’якшено карантин. В області відновиться робота транспорту, дитячих садочків, готелів, буде дозволено проведення спортивних змагань, релігійних заходів.
-
Всього21245
-
Хворіють13388
-
Одужали7234
-
Померли623
Як повідомлялося, станом на ранок 25 травня у Київській області зафіксовано 1437 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 18 осіб.