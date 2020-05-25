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    Київське метро запрацювало після двомісячної перерви (фото, відео)

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    У метро можна заходити лише у захисних масках і рукавичках - Київське метро запрацювало після двомісячної перерви (фото, відео)
    У метро можна заходити лише у захисних масках і рукавичках
    Фото: КМДА

    Столична підземка приймає пасажирів

    Сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

    Перші потяги поїхали близько 5:45.

    На станції метро не пускають пасажирів без масок. Всі працівники підземки у захисних масках і рукавичках.

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    Київське метро запрацювало після двомісячної перерви (фото, відео)
    Київське метро запрацювало після двомісячної перерви (фото, відео)
    Київське метро запрацювало після двомісячної перерви (фото, відео)
    Київське метро запрацювало після двомісячної перерви (фото, відео)
    Київське метро запрацювало після двомісячної перерви (фото, відео)

    Як розповіла раніше заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон, метро працюватиме в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами. У міжпіковий час інтервали будуть звичними - до двох-трьох хвилин.

    У підземці закликають пасажирів по максимуму використовувати безконтактні способи оплати.

    Напередодні мер Києва Віталій Кличко показав, як столичне метро підготували до відновлення роботи.

    Згідно з рішенням Кабміну, з 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. А з 1 червня почнуть працювати дитячі садки та навчальні заклади (для випускників вузів та абітурієнтів), дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні комплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів) і відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

    Нагадаємо, у столичному метро нанесли розмітку для пасажирів.

    До слова, вірусолог висловилася щодо запуску метро в Україні.

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