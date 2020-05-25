Київське метро запрацювало після двомісячної перерви (фото, відео)



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У метро можна заходити лише у захисних масках і рукавичках Фото: КМДА

Столична підземка приймає пасажирів

Сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

Перші потяги поїхали близько 5:45.

На станції метро не пускають пасажирів без масок. Всі працівники підземки у захисних масках і рукавичках.

Як розповіла раніше заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон, метро працюватиме в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами. У міжпіковий час інтервали будуть звичними - до двох-трьох хвилин.

У підземці закликають пасажирів по максимуму використовувати безконтактні способи оплати.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко показав, як столичне метро підготували до відновлення роботи.

Згідно з рішенням Кабміну, з 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. А з 1 червня почнуть працювати дитячі садки та навчальні заклади (для випускників вузів та абітурієнтів), дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні комплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів) і відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

Нагадаємо, у столичному метро нанесли розмітку для пасажирів.

До слова, вірусолог висловилася щодо запуску метро в Україні.