У Києві зафіксовано вдвічі менше нових випадків Covid-19, ніж за попередню добу



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Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб

Станом на ранок 25 травня, у Києві підтверджено 2652 випадки Covid-19.

Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб. За попередню добу збільшення складало 54 особи. З початку епідемії у Києві одужали 360 осіб (за минулу добу – 2 людини), померли 60 осіб (за добу 1 людина).

У Київській області зафіксовано 1437 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 18 осіб. За попередню добу збільшення складало 44 особи. Загалом одужали 300 людини (за добу 9), померли – 30 людей.

Загалом в Україні підтверджено 21245 випадків Covid-19. Протягом 21 травня отримано 259 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Загалом захворіли 1546 дітей та 4112 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини та 3349 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6620 особи, з них 262 дитини та 763 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Нагадаємо, станом на ранок 24 травня, у Києві було підтверджено 2623 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 54 особи.