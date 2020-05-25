Київщина пом'якшує карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 26 травня у Київській області відновиться робота транспорту

З 26 травня в Київській області відновиться робота транспорту, дитсадків, готелів

Із завтрашнього дня, 26 травня, у Київській області карантин пом’якшено. В області відновиться робота транспорту, дитячих садочків, готелів, буде дозволено проведення спортивних заходів.

Про це повідомив під час онлайн-брифінгу виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Це означає, що дозволені, але при дотриманні вимог регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, міжміському внутрішньому обласному сполученні. При цьому кількість пасажирів має дорівнювати кількості місць для сидіння. Перед початком зміни салони транспорту потрібно дезінфікувати, а водії мають проходити температурний скринінг. Відстань від водія до пасажира не менше метра. Всі мають бути у захисних масках», - сказав він.

Також можуть працювати дитячі садки і готелі за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Дозволяється проведення спортивних заходів (не більше 50 учасників), але без глядачів.

Релігійні заходи можливі за умови перебування у приміщенні людей з розрахунку одна людина на 10 кв. м. Всі мають бути в масках, а на вході проводитися температурний скринінг.

Володін зазначив, що це рішення не остаточне. Київська ОДА продовжить моніторити епідемічну ситуацію. У разі, якщо захворюваність зростатиме, карантинні обмеження будуть посилені.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 25 травня у Київській області зафіксовано 1437 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 18 осіб.