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    Київщина пом'якшує карантин

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    З 26 травня у Київській області відновиться робота транспорту - Київщина пом'якшує карантин
    З 26 травня у Київській області відновиться робота транспорту

    З 26 травня в Київській області відновиться робота транспорту, дитсадків, готелів

    Із завтрашнього дня, 26 травня, у Київській області карантин пом’якшено. В області відновиться робота транспорту, дитячих садочків, готелів, буде дозволено проведення спортивних заходів.

    Про це повідомив під час онлайн-брифінгу виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Це означає, що дозволені, але при дотриманні вимог регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, міжміському внутрішньому обласному сполученні. При цьому кількість пасажирів має дорівнювати кількості місць для сидіння. Перед початком зміни салони транспорту потрібно дезінфікувати, а водії мають проходити температурний скринінг. Відстань від водія до пасажира не менше метра. Всі мають бути у захисних масках», - сказав він.

    Також можуть працювати дитячі садки і готелі за умови дотримання протиепідемічних заходів.

    Дозволяється проведення спортивних заходів (не більше 50 учасників), але без глядачів.

    Релігійні заходи можливі за умови перебування у приміщенні людей з розрахунку одна людина на 10 кв. м. Всі мають бути в масках, а на вході проводитися температурний скринінг.

    Володін зазначив, що це рішення не остаточне. Київська ОДА продовжить моніторити епідемічну ситуацію. У разі, якщо захворюваність зростатиме, карантинні обмеження будуть посилені.

    Коронавірус в Україні
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    Як повідомлялося, станом на ранок 25 травня у Київській області зафіксовано 1437 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 18 осіб.

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