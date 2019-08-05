На Київщині чоловік підпалив себе через металобрухт



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Чоловік облив бензином не лише себе, а й своїх близьких

На Київщині в селі Підгірці 72-річний пенсіонер посварився з дружиною, облився займистою речовиною та підпалив.

Про це повідомляє поліція Київської області.

За попередніми даними, між подружжям виник конфлікт через металобрухт. Відомо, що жінка мала намір здати металобрухт, однак чоловік вимагав залишити все на подвір'ї та не чіпати. В іншому випадку він обіллє себе бензином і підпалить.

Утім погрозами сварка не закінчилася. Пенсіонер облив бензином не лише себе, а й своїх близьких.

Після цього донька чоловіка викликала правоохоронців, які приїхавши на місце інциденту, намагались заспокоїти чоловіка, але він миттєво дістав запальничку і підпалив себе.

На щастя, пенсіонер не постраждав, оскільки копи оперативно погасили вогонь. Наразі 72-річного потерпілого госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, на Львівщині, 57- річний чоловік після сварки з дружиною, облив себе бензином та підпалив.