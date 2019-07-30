  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині чоловік вчинив самоспалення після сварки з дружиною

    • Розсилка
    На Львівщині чоловік вчинив самоспалення після сварки з дружиною

    57-річний житель одного із сіл Яворівського, перебуваючи у нетверезому стані, після сварки з дружиною пішов на город, облив себе бензином та підпалив

    На Львівщині, 57- річний чоловік після сварки з дружиною, облив себе бензином та підпалив. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівської області.

    «В Яворівський відділ поліції 29 липня надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району чоловік облив себе бензином та підпалив. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, близько десятої години вечора 57-річний житель одного із сіл району, перебуваючи у нетверезому стані, після сварки з дружиною пішов на город, облив себе бензином та підпалив. Чоловіка було госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні. Вранці він помер», - повідомили у Нацполіції.

    Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Читайте також
    пожежа Львівщина чоловік дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ