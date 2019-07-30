На Львівщині чоловік вчинив самоспалення після сварки з дружиною



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57-річний житель одного із сіл Яворівського, перебуваючи у нетверезому стані, після сварки з дружиною пішов на город, облив себе бензином та підпалив

На Львівщині, 57- річний чоловік після сварки з дружиною, облив себе бензином та підпалив. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівської області.

«В Яворівський відділ поліції 29 липня надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району чоловік облив себе бензином та підпалив. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, близько десятої години вечора 57-річний житель одного із сіл району, перебуваючи у нетверезому стані, після сварки з дружиною пішов на город, облив себе бензином та підпалив. Чоловіка було госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні. Вранці він помер», - повідомили у Нацполіції.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.