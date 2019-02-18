Оперативники викрили киянина на збуті наркотиків та зберіганні зброї



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Під час обшуку у зловмисника виявлено розфасований амфетамін Фото: Нацполіція

Під час обшуку правоохоронці вилучили з помешкання розфасовані наркотики, а також зброю та боєприпаси

У Шевченківському районі Києва у ході реалізації оперативної інформації щодо зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин правоохоронці затримали чоловіка. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Під час проведення слідчих дій у квартирі, яку орендував затриманий, ми виявили та вилучили нарколабораторію, близько півтора кілограма фінілнітропропену, розфасований амфетамін та канабіс, а також зброю та боєприпаси. Усі заборонені речовини направили на проведення відповідних експертиз. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

«Правопорушнику повідомили про підозру, слідчий готує клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна», - додав Дибов.