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    СБУ блокувала нелегальний збут зброї в районі проведення ООС

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    СБУ блокувала нелегальний збут зброї в районі проведення ООС
    Фото: ssu.gov.ua

    Колишній військовослужбовець намагався продати два ручні гранатомети РПГ-22, які незаконно зберігав в облаштованому у лісопосадці схроні

    Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил у межах протидії незаконному обігу зброї блокували на Донеччині збут військових засобів ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець намагався продати два ручні гранатомети РПГ-22, які незаконно зберігав в облаштованому у лісопосадці схроні.

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    Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби продажу військових засобів ураження за вісім тисяч гривень.

    Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

    Нагадаємо, на Херсонщині до трьох років позбавлення волі засуджено військовослужбовця, викритого на нелегальному збуті військових засобів ураження. 

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