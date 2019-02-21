СБУ блокувала нелегальний збут зброї в районі проведення ООС



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Фото: ssu.gov.ua

Колишній військовослужбовець намагався продати два ручні гранатомети РПГ-22, які незаконно зберігав в облаштованому у лісопосадці схроні

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил у межах протидії незаконному обігу зброї блокували на Донеччині збут військових засобів ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець намагався продати два ручні гранатомети РПГ-22, які незаконно зберігав в облаштованому у лісопосадці схроні.

Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби продажу військових засобів ураження за вісім тисяч гривень.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, на Херсонщині до трьох років позбавлення волі засуджено військовослужбовця, викритого на нелегальному збуті військових засобів ураження.