СБУ блокувала нелегальний збут зброї в районі проведення ООС
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Розсилка
Колишній військовослужбовець намагався продати два ручні гранатомети РПГ-22, які незаконно зберігав в облаштованому у лісопосадці схроні
Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил у межах протидії незаконному обігу зброї блокували на Донеччині збут військових засобів ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець намагався продати два ручні гранатомети РПГ-22, які незаконно зберігав в облаштованому у лісопосадці схроні.
Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби продажу військових засобів ураження за вісім тисяч гривень.
Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, на Херсонщині до трьох років позбавлення волі засуджено військовослужбовця, викритого на нелегальному збуті військових засобів ураження.