  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прикордонники виявили 12 метальних ножів в автомобілі, який прибув із США

    • Розсилка
    Прикордонники виявили 12 метальних ножів в автомобілі, який прибув із США
    Фото: dpsu.gov.ua

    Холодну зброю виявив службовий пес, який здійснював заходи прикордонного контролю в автомобілі Mercedes Benz ML350, який прибув на теплоході із США

    Учора в пункті контролю для міжнародного морського вантажного сполучення «Визирка», що знаходиться поблизу міста Южне, прикордонники Одеського загону виявили метальні ножі в автомобілі, який прибув на теплоході із США. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

    Читайте також

    «В результаті проведення поглибленого огляду, який здійснили охоронці кордону, виявлено холодну зброю у кількості 12 ножів типу «Метальні, бойові», − йдеться у повідомленні.

    Холодну зброю виявив службовий пес, який здійснював заходи прикордонного контролю в автомобілі Mercedes Benz ML350, який прибув на теплоході із США.

    Наразі холодну зброю передано представникам Національної поліції.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Прикордонники виявили 12 метальних ножів в автомобілі, який прибув із США
    Прикордонники виявили 12 метальних ножів в автомобілі, який прибув із США
    Прикордонники виявили 12 метальних ножів в автомобілі, який прибув із США
    Прикордонники виявили 12 метальних ножів в автомобілі, який прибув із США
    Фото: dpsu.gov.ua

    Нагадаємо, прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією 20 лютого затримали двох «водолазів»-контрабандистів.

    Раніше повідомлялося, що на Буковині в середу, 20 лютого, співробітники Держприкордонслужби були змушені застосувати зброю проти контрабандистів. Двоє зловмисників отримали кульові поранення ніг.

    Читайте також
    прикордонники США зброя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ