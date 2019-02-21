Прикордонники виявили 12 метальних ножів в автомобілі, який прибув із США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dpsu.gov.ua

Холодну зброю виявив службовий пес, який здійснював заходи прикордонного контролю в автомобілі Mercedes Benz ML350, який прибув на теплоході із США

Учора в пункті контролю для міжнародного морського вантажного сполучення «Визирка», що знаходиться поблизу міста Южне, прикордонники Одеського загону виявили метальні ножі в автомобілі, який прибув на теплоході із США. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

«В результаті проведення поглибленого огляду, який здійснили охоронці кордону, виявлено холодну зброю у кількості 12 ножів типу «Метальні, бойові», − йдеться у повідомленні.

Холодну зброю виявив службовий пес, який здійснював заходи прикордонного контролю в автомобілі Mercedes Benz ML350, який прибув на теплоході із США.

Наразі холодну зброю передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією 20 лютого затримали двох «водолазів»-контрабандистів.

Раніше повідомлялося, що на Буковині в середу, 20 лютого, співробітники Держприкордонслужби були змушені застосувати зброю проти контрабандистів. Двоє зловмисників отримали кульові поранення ніг.