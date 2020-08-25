На Київщині два брати вбили таксиста зі Львова



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У с. Софіївська Борщагівка чоловіки вбили таксиста і заволоділи його особистими речами

Ірпінський міський суд Київської області засудив до 14 та 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна двох братів за вбивство таксиста зі Львова.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

42-річний та 37-річний чоловіки обвинувачувались у вчиненні розбійного нападу та умисного вбивства з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 187, п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У суді прокурором доведено, що 22 квітня 2020 року два брати, раніше неодноразово судимі, перебуваючи у Львові, замовили таксі, щоб доїхати до Києва. Приїхавши до с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району, в одну з тупикових вулиць, не розрахувавшись з водієм за поїздку, чоловіки вбили його та заволоділи особистими речами. Після цього зловмисники викликали таксі з Києва та поїхали до Львова, де наступного дня були затримані співробітниками правоохоронних органів.

Вироком Ірпінського міського суду Київської області чоловіків визнано винними в інкримінованих злочинах та засуджено одного з них до 14 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, а іншого - до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час судового розгляду справи обвинувачені свою вину не визнавали.