  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині два брати вбили таксиста зі Львова

    • Розсилка

    У с. Софіївська Борщагівка чоловіки вбили таксиста і заволоділи його особистими речами

    Ірпінський міський суд Київської області засудив до 14 та 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна двох братів за вбивство таксиста зі Львова.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

    42-річний та 37-річний чоловіки обвинувачувались у вчиненні розбійного нападу та умисного вбивства з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 187, п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

    У суді прокурором доведено, що 22 квітня 2020 року два брати, раніше неодноразово судимі, перебуваючи у Львові, замовили таксі, щоб доїхати до Києва. Приїхавши до с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району, в одну з тупикових вулиць, не розрахувавшись з водієм за поїздку, чоловіки вбили його та заволоділи особистими речами. Після цього зловмисники викликали таксі з Києва та поїхали до Львова, де наступного дня були затримані співробітниками правоохоронних органів.

    Вироком Ірпінського міського суду Київської області чоловіків визнано винними в інкримінованих злочинах та засуджено одного з них до 14 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, а іншого - до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Під час судового розгляду справи обвинувачені свою вину не визнавали.

    таксі прокуратура суд кримінал Львів вбивство Київщина злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ