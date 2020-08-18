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    У Маріуполі серед білого дня стріляв «Дід Мороз», поранено чоловіка

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    <span>Подія сталася вчора, 17 серпня, об 11:30 на території комбінату у Кальміуському районі</span> - У Маріуполі серед білого дня стріляв «Дід Мороз», поранено чоловіка
    Подія сталася вчора, 17 серпня, об 11:30 на території комбінату у Кальміуському районі
    Фото: Нацполіція

    Пораненого госпіталізовано, стрілок втік

    У Кальміуському районі міста Маріуполь чоловік у шапці та штучній бороді Діда Мороза стріляв в охоронця одного з комбінатів. В результаті у постраждалого влучило декілька куль, його госпіталізували.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

    Повідомляється, що чоловік здійснив п’ять пострілів у бік іншого чоловіка, після чого втік з місця злочину.

    На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції. Попередня кваліфікація події - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (замах на умисне вбивство).

    «Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази. Призначено ряд експертиз», - йдеться у повідомленні.

    Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника.

    Зловмисник був одягнений у штани сірого кольору, спортивну кофту синього кольору та мав при собі пакет темних кольорів з малюнком жовтих квітів у вазі. Також, на ньому була штучна борода та шапка Діда Мороза. Шапку було знайдено неподалік місця злочину.

     

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