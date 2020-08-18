У Маріуполі серед білого дня стріляв «Дід Мороз», поранено чоловіка



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Подія сталася вчора, 17 серпня, об 11:30 на території комбінату у Кальміуському районі Фото: Нацполіція

Пораненого госпіталізовано, стрілок втік

У Кальміуському районі міста Маріуполь чоловік у шапці та штучній бороді Діда Мороза стріляв в охоронця одного з комбінатів. В результаті у постраждалого влучило декілька куль, його госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

Повідомляється, що чоловік здійснив п’ять пострілів у бік іншого чоловіка, після чого втік з місця злочину.

На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції. Попередня кваліфікація події - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (замах на умисне вбивство).

«Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази. Призначено ряд експертиз», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника.

Зловмисник був одягнений у штани сірого кольору, спортивну кофту синього кольору та мав при собі пакет темних кольорів з малюнком жовтих квітів у вазі. Також, на ньому була штучна борода та шапка Діда Мороза. Шапку було знайдено неподалік місця злочину.