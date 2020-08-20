Вбивство посеред вулиці: молодик через ревнощі до смерті побив товариша



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий - раніше не судимий уродженець Житомирської області, 1989 року народження Фото: Нацполіція

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка

До чергової частини столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Кочури вони госпіталізували чоловіка без свідомості з множинними травмами голови, який у лікарні помер. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що напередодні між двома чоловіками відбувся конфлікт нібито через те, що потерпілий раніше проявляв надмірну симпатію до дружини опонента.

«Після розмови виникла бійка, у ході якої один чоловік повалив на землю іншого та почав бити кулаками по голові, у результаті чого той втратив свідомість. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, ним виявився раніше не судимий уродженець Житомирської області, 1989 року народження, який у скоєному зізнався», - розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно у квартирі на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі Києва молодик вдарив ножем 45-річного чоловіка за образу дівчини.