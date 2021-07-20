На Київщині два дні підряд спалахувало несанкціоноване сміттєзвалище (фото)

Рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожежі на сміттєзвалищі

У вівторок, 20 липня, сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі в с. Сухоліси Узинської міської громади. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Біла Церква о 07:07, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено черговий караул 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин.

Вогнеборці встановили, що горять тверді побутові відходи.

Пожежу було локалізовано о 07:40 та повністю ліквідовано о 08:48.

На місці події працювали одна одиниця техніки від ДСНС та допоміжна техніка.

Пресслужба рятувальників повідомляє, що вдень 19 липня сталася пожежа на цьому ж сміттєзвалищі. Горіли тверді побутові відходи на площі 70 м. кв.

До ліквідації займання, крім техніки ДСНС, залучали допоміжну техніку: ЗІЛ-130, трактор Т150, КамАЗ.

У результаті пожежі було знищено побутові відходи на площі 70 кв. м.