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    На Київщині два дні підряд спалахувало несанкціоноване сміттєзвалище (фото)

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    У&nbsp;с. Сухоліси горіло звалище твердих відходів - На Київщині два дні підряд спалахувало несанкціоноване сміттєзвалище (фото)
    У с. Сухоліси горіло звалище твердих відходів
    Фото: ДСНС

    Рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожежі на сміттєзвалищі

    У вівторок, 20 липня, сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі в с. Сухоліси Узинської міської громади. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Біла Церква о 07:07, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено черговий караул 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин.

    Вогнеборці встановили, що горять тверді побутові відходи.

    Пожежу було локалізовано о 07:40 та повністю ліквідовано о 08:48.

    На місці події працювали одна одиниця техніки від ДСНС та допоміжна техніка.

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    На Київщині два дні підряд спалахувало несанкціоноване сміттєзвалище (фото)
    На Київщині два дні підряд спалахувало несанкціоноване сміттєзвалище (фото)

    Пресслужба рятувальників повідомляє, що вдень 19 липня сталася пожежа на цьому ж сміттєзвалищі. Горіли тверді побутові відходи на площі 70 м. кв.

    До ліквідації займання, крім техніки ДСНС, залучали допоміжну техніку: ЗІЛ-130, трактор Т150, КамАЗ.

    У результаті пожежі було знищено побутові відходи на площі 70 кв. м.

    Теги: пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники Біла Церква
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    На Київщині два дні підряд спалахувало несанкціоноване сміттєзвалище (фото)