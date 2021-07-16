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    На території військового інституту в центрі Києва сталась пожежа

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    Пожежа виникла на першому поверсі двоповерхової речової складської будівлі - На території військового інституту в центрі Києва сталась пожежа
    Пожежа виникла на першому поверсі двоповерхової речової складської будівлі
    Фото: ДСНС

    Горіла складська будівля інституту

    У п’ятницю, 16 липня, сталась пожежа на вул. Московській, 45/1 у Печерському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:25, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    Як виявилося, пожежа виникла на території одного з інститутів на першому поверсі двоповерхової речової складської будівлі.

    О 12:56 пожежу на площі 30 кв. м бійці локалізували, а о 13:40 – ліквідували.

    На місці події було задіяно 5 одиниць техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причини виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Зазначимо, на за адресою вул. Московській, 45/1 розташований Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації.

    Як повідомлялося, у ніч на 15 липня сталась пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку на вул. Хотянівській у Деснянському районі столиці. До прибуття пожежних підрозділів медиками було госпіталізовано до опікового центру чоловіка, 1980 року народження, з опіком верхніх кінцівок та стоп. Чоловік самостійно за допомогою вогнегасника намагався загасити вогонь.

    15 липня пізно ввечері сталась пожежа на трансформаторній підстанції на вул. Будіндустрії, 7-У у Голосіївському районі столиці.

    14 липня сталася масштабна пожежа на території ТОВ «Хутровик» у м. Узин на Київщині.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    На території військового інституту в центрі Києва сталась пожежа