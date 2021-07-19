  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці пожежі було задіяно 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 45 вогнеборців&nbsp; - Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві
    На місці пожежі було задіяно 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 45 вогнеборців 
    Фото: ДСНС

    Існувала загроза обвалення конструкцій складської будівлі

    Пожежу в складській будівлі у Голосіївському районі столиці було ліквідовано о 10:55. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Пожежа у складській будівлі на Пирогівському шляху, 154 в Голосіївському районі виникла о 07:38.

    Загорання виникло в одноповерховій складській будівлі з продуктами на площі 1200 кв. м. Відбулося часткове руйнування будівельних конструкційстін та даху.

    О 08:44 пожежу локалізовано, а о 10:55 – ліквідовано. Через загрозу обвалення конструкцій підрозділи проводили гасіння пожежі з зовнішньої сторони будівлі. Вмісту аміаку в повітрі не спостерігається.

    На місці події було задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві
    Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві
    Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві
    Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві
    Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві
    Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві
    Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві