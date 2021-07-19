Рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежа на складі в Києві
Існувала загроза обвалення конструкцій складської будівлі
Пожежу в складській будівлі у Голосіївському районі столиці було ліквідовано о 10:55. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Пожежа у складській будівлі на Пирогівському шляху, 154 в Голосіївському районі виникла о 07:38.
Загорання виникло в одноповерховій складській будівлі з продуктами на площі 1200 кв. м. Відбулося часткове руйнування будівельних конструкційстін та даху.
О 08:44 пожежу локалізовано, а о 10:55 – ліквідовано. Через загрозу обвалення конструкцій підрозділи проводили гасіння пожежі з зовнішньої сторони будівлі. Вмісту аміаку в повітрі не спостерігається.
На місці події було задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.