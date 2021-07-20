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    Вночі у Києві горіли склади (фото)

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    До ліквідації пожежі було залучено 34 рятувальники ДСНС - Вночі у Києві горіли склади (фото)
    До ліквідації пожежі було залучено 34 рятувальники ДСНС
    Фото: ДСНС

    Столичні вогнеборці за дві години ліквідували пожежу в складській будівлі

    У ніч на вівторок, 20 липня, сталась пожежа у складській будівлі на вул. Деревообробній, 5 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:50, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальниками було встановлено, що горить одноповерхова окремо розташована складська будівля розміром 20х25 м із частковим обрушенням даху.

    О 03:15 пожежу рятувальникам вдалося локалізувати на площі 500 кв. м, а о 03:50 – ліквідувати.

    До ліквідації пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 34 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС.

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    Вночі у Києві горіли склади (фото)
    Вночі у Києві горіли склади (фото)
    Вночі у Києві горіли склади (фото)
    Вночі у Києві горіли склади (фото)
    Вночі у Києві горіли склади (фото)
    Вночі у Києві горіли склади (фото)
    Вночі у Києві горіли склади (фото)
    Вночі у Києві горіли склади (фото)
    Вночі у Києві горіли склади (фото)
    Вночі у Києві горіли склади (фото)

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 19 липня сталася пожежа у складській будівлі на Пирогівському шляху, 154 в Голосіївському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Вночі у Києві горіли склади (фото)