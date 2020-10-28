На Київщині двоє молодиків через месенджер організували підкуп виборців



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У підозрюваних вилучили нотатки із зазначенням виборчих дільниць та прізвищами кандидатів, за яких виборці мали віддати свій голос Фото: Нацполіція

Зловмисники обіцяли за голос 600 грн

Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмисникам, які через месенджер організували підкуп виборців. Викрили злочинну діяльність двох молодиків оперативники Управління карного розшуку та працівники Слідчого управління поліції Київщини. Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує ув’язнення до семи років.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що 30-річний киянин, змовившись з 29-річним раніше судимим поплічником, організували підкуп під час проведення місцевих виборів. Для реалізації своїх намірів зловмисники через месенджер-канал підшукали осіб, які погодились на участь в голосуванні. За це вони обіцяли їм грошову винагороду – 600 грн.

Також у цій групі вони проводили інструктаж щодо поведінки та «правильних» дій на виборчій дільниці.

У день голосування зловмисники організували незаконне звезення людей зі столиці на виборчі дільниці міста Васильків. Однак здійснити свій злочинний намір вони не змогли – правоохоронці зупинили їх поблизу селища Глеваха.

Поліцейські провели невідкладний обшук та виявили в автівці 30-річного киянина низку речових доказів та заборонених речей, серед них нотатки із зазначенням виборчих дільниць та прізвищами конкретних кандидатів, за яких виборці мали віддати свій голос.

Також у зловмисників поліцейські вилучили пакет і згортки із порошкоподібною речовиною, пристрій для куріння із залишками наркотиків, підривачі та корпуси гранат.

Порушників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

За фактом підкупу виборців поліція відкрила кримінальне провадження та повідомила затриманим чоловікам про підозру.

Нагадаємо, через пронумеровані бюлетені, що унеможливлює таємність голосування, партія «За майбутнє» просить ЦВК визнати місцеві вибори у Броварах недійсними та призначити нові.

Народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що у Борщагівській об'єднаній територіальній громаді, що на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії «Європейська солідарність», відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів. Коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад.