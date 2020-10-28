На Київщині перерахують бюлетені 30 виборчих дільниць



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Спостерігачі зафіксували втручання у виборчий процес

У Богуславі Київської області відбудеться перерахунок всіх виборчих бюлетенів 30 виборчих дільниць. Таке рішення ухвалила Богуславська міська ТВК з огляду на ймовірність втручання у виборчий процес. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

У телефонній розмові зі спостерігачем «Опори» Богуславської міської ТВК Людмила Шелудько підтвердила цю інформацію. Міська ТВК ухвалила рішення про перерахунок документації з 30 ДВК міста.

Передували цьому події, що сталися у вівторок вдень у приміщенні ТВК. До поліції надійшли скарги від офіційних спостерігачів та уповноважених осіб, що перебували у приміщенні ТВК про те, що у приміщенні комісії виявлено один незаповнений протокол, однак із мокрими печатками та підписами членів ДВК та 2 розірвані протоколи. Тож до Богуславської ТВК викликали правоохоронців.

За словами голови ТВК, поліція дійсно виявила документацію, про яку повідомлялося, та вилучила її як доказ.

У зв’язку з цим членами Богуславської міської ТВК було ухвалене рішення про перерахунок всіх бюлетенів 30 виборчих дільниць міста. До виконання цієї роботи Богуславська міська ТВК має стати вже у середу від 9:00.

Нагадаємо, народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що у Борщагівській об'єднаній територіальній громаді, що на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії «Європейська солідарність», відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів. Коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад.