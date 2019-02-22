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    На Київщині голову райради закидали яйцями: відео

    • Розсилка
    На Київщині голову райради закидали яйцями: відео

    Від активістів дісталося голові райради Броварів Сергію Гришку

    На позачерговій сесії Броварської районної ради 21 лютого голову райради Сергія Гришко закидали яйцями.

    Про це повідомляє «Стоп Корупція».

    Представники громадської організації «Традиція і порядок» звинувачують голову Броварської райради Сергія Гришка в тіньових схемах і незаконних способах збагачення.

    Після «відмови» Сергія Гришко припинити «дерибан», «активісти» почали кричати «Ганьба» і жбурнули в нього кілька яєць.

    У сесійній залі почалася штовханина, бійку припинила поліція.

    Як повідомлялося, 4 жовтня у Київській міській раді перед початком засідання невідомі облили зеленкою та закидали яйцями депутата Сергія Гусовського.

    Поліція затримала 19 осіб, підозрюваних у причетності до нападу на депутата, відкрито два кримінальні провадження.

    райради Київщина активісти поліція корупція
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