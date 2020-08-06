На Київщині горіла водонапірна башта (фото, відео)



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Виникло загорання перекриття башти Фото: ДСНС

Рятувальники майже три години працювали над ліквідацією пожежі

У середу, 5 серпня, пізно ввечері сталася пожежа на водонапірній башті у с. Ксаверівка Васильківського району Київщини.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 23:51, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено черговий караул 29 Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків та 48 Державного пожежно-рятувального посту смт Гребінки.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання перекриття башти.

Пожежу було локалізовано о 01:50 та повністю ліквідовано о 02:34.

До гасіння пожежі залучалося 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Як повідомлялося, 5 серпня сталося загорання господарчої будівлі на території деревообробного цеху ПП «Новий Дім» у м. Тараща на Київщині.