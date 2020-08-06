На Київщині горіла водонапірна башта (фото, відео)
Рятувальники майже три години працювали над ліквідацією пожежі
У середу, 5 серпня, пізно ввечері сталася пожежа на водонапірній башті у с. Ксаверівка Васильківського району Київщини.
Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 23:51, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце події було направлено черговий караул 29 Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків та 48 Державного пожежно-рятувального посту смт Гребінки.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання перекриття башти.
Пожежу було локалізовано о 01:50 та повністю ліквідовано о 02:34.
До гасіння пожежі залучалося 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
Як повідомлялося, 5 серпня сталося загорання господарчої будівлі на території деревообробного цеху ПП «Новий Дім» у м. Тараща на Київщині.