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    Новини

    На Київщині горіла водонапірна башта (фото, відео)

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    Виникло загорання перекриття башти - На Київщині горіла водонапірна башта (фото, відео)
    Виникло загорання перекриття башти
    Фото: ДСНС

    Рятувальники майже три години працювали над ліквідацією пожежі

    У середу, 5 серпня, пізно ввечері сталася пожежа на водонапірній башті у с. Ксаверівка Васильківського району Київщини.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 23:51, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено черговий караул 29 Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків та 48 Державного пожежно-рятувального посту смт Гребінки.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання перекриття башти.

    Пожежу було локалізовано о 01:50 та повністю ліквідовано о 02:34.

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    На Київщині горіла водонапірна башта (фото, відео)
    На Київщині горіла водонапірна башта (фото, відео)

    До гасіння пожежі залучалося 3 одиниці  пожежно-рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу.

    Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

    Як повідомлялося, 5 серпня сталося загорання господарчої будівлі на території деревообробного цеху ПП «Новий Дім» у м. Тараща на Київщині. 

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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