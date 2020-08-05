На трасі під Києвом загорілася вантажівка (фото)



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Рятувальники ліквідовують загорання у вантажівці Фото: Київ оперативний

Причини пожежі поки що невідомі

Сьогодні, 5 серпня, на трасі поблизу Борисполя сталася пожежа у вантажівці.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Загорання виникло у причепі вантажного автомобіля.

Наразі на місці вже працюють рятувальники ДСНС.

Про причини пожежі поки що нічого не повідомляється.

Як повідомлялося, 4 серпня на пр. Степана Бандери, 9-В у Оболонському районі столиці сталася пожежа в автомобілі. Пожежа виникла в автомобілі Сitroen Berlingo під час руху.

3 серпня о 05:54 на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності загорівся автомобіль ВАЗ.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив автомобіль у центрі Києва.



