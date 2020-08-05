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    Новини

    На трасі під Києвом загорілася вантажівка (фото)

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    Рятувальники ліквідовують загорання у вантажівці - На трасі під Києвом загорілася вантажівка (фото)
    Рятувальники ліквідовують загорання у вантажівці
    Фото: Київ оперативний

    Причини пожежі поки що невідомі

    Сьогодні, 5 серпня, на трасі поблизу Борисполя сталася пожежа у вантажівці.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Загорання виникло у причепі вантажного автомобіля.

    Наразі на місці вже працюють рятувальники ДСНС.

    Про причини пожежі поки що нічого не повідомляється.

    Як повідомлялося, 4 серпня на пр. Степана Бандери, 9-В у Оболонському районі столиці сталася пожежа в автомобілі. Пожежа виникла в автомобілі Сitroen Berlingo під час руху.

    3 серпня о 05:54 на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності загорівся автомобіль ВАЗ.

    Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив автомобіль у центрі Києва.


    пожежа ДСНС вантажівки Київщина автомобіль рятувальники
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