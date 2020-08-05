На трасі під Києвом загорілася вантажівка (фото)
Рятувальники ліквідовують загорання у вантажівці
Фото: Київ оперативний
Причини пожежі поки що невідомі
Сьогодні, 5 серпня, на трасі поблизу Борисполя сталася пожежа у вантажівці.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Загорання виникло у причепі вантажного автомобіля.
Наразі на місці вже працюють рятувальники ДСНС.
Про причини пожежі поки що нічого не повідомляється.
Як повідомлялося, 4 серпня на пр. Степана Бандери, 9-В у Оболонському районі столиці сталася пожежа в автомобілі. Пожежа виникла в автомобілі Сitroen Berlingo під час руху.
3 серпня о 05:54 на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності загорівся автомобіль ВАЗ.
Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив автомобіль у центрі Києва.