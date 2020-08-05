На Київщині вогонь знищив 30 тюків соломи на полі (фото)



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Вогнем знищено стерню на полі на площі 1 га Фото: ДСНС

Рятувальники майже годину боролися із вогнем

У вівторок, 4 серпня, ввечері сталося загорання стерні у м. Узин Білоцерківського району на Київщині. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 17:29.

На місце події було направлено особовий склад 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Вогнеборцями було встановлено, що горить стерня на площі 1 га та солома в тюках.

Пожежу ліквідовано о 18:24.

Вогнем знищено стерню на полі на площі 1 га та 30 тюків соломи загальною вагою 600 кг.

На пожежі працювали 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Як повідомлялося, 5 серпня на світанку сталася пожежа на території колишнього заводу «Білоцерківмаз» у м. Біла Церква.