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    На Київщині вогонь знищив 30 тюків соломи на полі (фото)

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    Вогнем знищено стерню на полі на площі 1 га&nbsp; - На Київщині вогонь знищив 30 тюків соломи на полі (фото)
    Вогнем знищено стерню на полі на площі 1 га 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники майже годину боролися із вогнем

    У вівторок, 4 серпня, ввечері сталося загорання стерні у м. Узин Білоцерківського району на Київщині. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 17:29.

    На місце події було направлено особовий склад 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Вогнеборцями було встановлено, що горить стерня на площі 1 га та солома в тюках.

    Пожежу ліквідовано о 18:24.

    Вогнем знищено стерню на полі на площі 1 га та 30 тюків соломи загальною вагою 600 кг.

    На пожежі працювали 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

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    На Київщині вогонь знищив 30 тюків соломи на полі (фото)
    На Київщині вогонь знищив 30 тюків соломи на полі (фото)

    Як повідомлялося, 5 серпня на світанку сталася пожежа на території колишнього заводу «Білоцерківмаз» у м. Біла Церква.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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